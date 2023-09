A Fazenda 2023: César Black articula com Shay ao expor medo de ir para Roça

César Black e Shay tiveram uma conversa sobre jogo na noite deste sábado (23) em A Fazenda (Record).

Black afirma que é preciso pensar estrategicamente, pois já existe um grupo grande na casa: "É precisa pensar em qual estratégia vai ser. Tem um grupo muito grande que provavelmente vai conseguir mandar alguém da casa para toda Roça".

O ex-bbb diz que está com medo de virar alvo do grande grupo: "Não acho legal alinhar voto. Minha preocupação é votar em alguém do grupo maior e virar um alvo."

Shay diz para o amigo de Paiol que não está na Fazenda para entrar em grupo: "Eu não estou aqui para entrar em grupo nenhum. Estou aqui para fazer meu jogo, pronto!"

O peão diz para Black que quer se aproximar do grupo dos 'Cria' por estratégia: "Eles tão me puxando para o lado deles, só que eu não vou do lado deles, eles sabem disso, já deixei bem claro. Mas eles confiam em mim, contam as coisas para mim, é isso que eu quero."

Os dois também aproveitaram o momento para opinar sobre Kally. "O tempo inteiro fazendo negócio, interrompe", disse Shay.