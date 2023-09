Após treta, Cariúcha diz que peões a usam para 'aparecer' em A Fazenda

Nesta manhã, Cariúcha desabafou com Henrique Martins na cozinha de "A Fazenda 2023" (RecordTV). A peoa, que discutiu com Jaqueline na noite anterior, disse que é alvo na casa por ter um temperamento explosivo.

VT? Segundo Cariúcha, seus adversários a procuram na esperança de protagonizar discussões e terem mais chances de aparecer na edição do programa - ato que é conhecido como "fazer VT".

Cariúcha: "As pessoas gostam de vir pra cima de mim. Sabem que eu surto. Elas querem VT. 'Vou lá provocar a Cariúcha, ela vai pra cima'. A partir de hoje, vou parar de dar moral para essas pragas. Não vou dar confiança. Elas vêm porque querem VT. Mas aqui, não vai ter. Eu vou pra cima, e é isso que elas querem. Elas querem aparecer. Não vou dar mais essa moral. Ontem eu vi isso. Do nada, as pessoas vêm. Não vai aparecer VT comigo. Vai tomar no c*!".

No dia anterior, a peoa bateu boca com Jaqueline durante a primeira festa da edição.

