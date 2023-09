Cariúcha chama peoa de 'cobra' em A Fazenda: 'Eu já sabia antes de entrar'

Cariúcha, que bateu boca com Jaquelline Grohalski na noite de ontem em "A Fazenda 2023" (RecordTV), detonou a peoa em conversa com Kamilla Simioni e Kally Fonseca esta manhã. A funkeira disse que já estava ciente dos defeitos de Jaque antes mesmo do início do reality show.

Cariúcha: "Ela é cobra. Eu falei ontem. Ela fica só 'de mutuca' pelos cantos, escutando. Essa cobra. Mas antes de entrar aqui, eu já sabia que ela era cobra. Porque 'as gays' já me falaram dela. A Kally, você vê que não é do mal. A Jenny, você também vê que não é do mal".

Kamila: "A Jenny só é carente. Ela cansa com a conversa dela. Mas fora isso, eu não vejo maldade".

Cariúcha riu, concordando. Kally, que estava perto das peoas, também pareceu se divertir.

Cariúcha: "É. Eu também não vejo maldade nela".

Kamila: "No começo, eu estava vendo [maldade nela]. Mas agora, eu consigo ver o jeito. Ela é carente".