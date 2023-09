Adele madrinha! Brasileiros têm casório inesperado em Vegas: 'Parece sonho'

Por ser a primeira vez na cidade, Gabrielle quis fazer um passeio de helicóptero pelo Grand Canyon e só havia um horário disponível, no sábado, exatamente na hora do casamento.

A gente conseguiu mudar a data do casamento para sexta-feira, às 16h45, mas parece que tudo aconteceu nesse dia. Saímos para conhecer a cidade e atrasamos para voltar ao hotel porque não achávamos carro de transporte por aplicativo, tinha muito trânsito e tive de me arrumar em minutos. Não conseguimos chegar à capela no horário e nosso casamento passou para as 18h15. Com todo esse atraso, não conseguimos voltar para o hotel e fomos com a roupa que estávamos para o show da Adele.

Gabrielle Alvarenga

Gabrielle e Guilherme não conseguiram fazer o cartaz que planejavam, pedindo para a cantora ser a madrinha do casamento deles. No entanto, ao contrário do que imaginaram quando compraram os ingressos do show, eles ficaram em um local bem próximo ao palco.

"Nosso ingresso era na fileira G. Quando comprei, pensei que ficaríamos um pouco longe, mas chegando lá as fileiras eram montadas de forma perpendicular e ficamos muito próximos a Adele", conta Gabrielle.

A proximidade do palco e as roupas do casal chamaram a atenção da cantora, que logo no início do show perguntou se eles haviam acabado de se casar e de onde eram.

"Ela nos deu parabéns pelo casamento e brincou dizendo que saímos do Brasil para casar em Las Vegas e que ela queria era se casar no Brasil. Ainda consegui entregar o meu buquê para ela durante o show", diz a gerente de marketing.