Branco Mello: O que houve com a voz do vocalista dos Titãs?

O tratamento dele contra o câncer começou em 2018, mas três anos depois o tumor voltou e o obrigou a fazer a cirurgia. Ele ficou internado por 32 dias para a recuperação após o procedimento cirúrgico.

Recentemente, o artista voltou aos palcos em turnê de reencontro dos Titãs e emocionou o público. Em entrevista ao O Globo, o vocalista e baixista do grupo admitiu que teve medo de não poder voltar a cantar.

"Teve uma hora em que eu, realmente, achei que não voltaria a cantar. Tirei metade da laringe. Muita gente não consegue voltar a falar, comer. Fiz um trabalho grande de fono que me devolveu a voz. Quando estava com traqueostomia, falava por WhatsApp com a Ângela. Achava mais ágil que escrever em caderno. Era estranho. Coisas que você tem que falar com naturalidade… Ao usar frases curtas, não dá para aprofundar a conversa. Foi um alívio voltar a falar", declarou.