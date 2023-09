Gabi Lopes é assaltada em SP e mostra ferimentos: 'Vivi um filme de terror'

"Ontem, vivi um filme de terror na vida real. Por isso [que] fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada", iniciou ela.

Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo.

Gabi Lopes

A atriz sofreu ferimentos em virtude dos estilhaços dos vidros, mas tratou de informar os seguidores que está bem após o susto.

"Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem", finalizou.

Janela do carro em que Gabi estava ficou destruída Imagem: Reprodução/Instagram

Splash entrou em contato com a SSP (Secretária de Segurança Pública) para colher detalhes do caso e saber qual estágio das investigações do assalto, mas até o fechamento da reportagem não recebeu resposta. O espaço segue aberto para manifestação.