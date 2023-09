Anitta posa ao lado da Ministra dos Povos Indígenas, antes de show em NY

Anitta, 30, apareceu ao lado de Sônia Guajajara, 49, a Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, durante o red carpet do festival Global Citizen, no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Anitta mostrou o momento em que posou ao lado da Ministra. "Depois vamos manter contato, ok?", disse a cantora.

O que é o festival?