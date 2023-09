Em A Fazenda, Alicia X acusa Cariúcha de se 'aliar' a homens: 'Surpreendeu'

Depois de conversarem um bom tempo sobre jogo sozinhos, Shay e César Black se juntam a Alicia X para falar sobre Cariúcha em A Fazenda (Record).

Shay diz que foi muito bem recebido por Cariúcha ao chegar do Paiol. "Cariúcha me surpreendeu como ela me acolheu."

Alicia responde dizendo que a Garota da Laje trata homens e mulheres de forma diferente. "Ela me surpreendeu também, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma relação completamente diferente com homens e com mulheres. Ela é muito mais aberta a amizade com homens."

A influenciadora ainda afirma que Cariúcha tem apenas uma amiga mulher na casa. "Ela tem uma amiga que é a Simioni, que ela deixa isso bem claro, e qualquer outra pessoa que tente invadir isso ela trata meio.. entendeu?"