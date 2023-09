Sander conta que 'usava drogas todos os dias': 'Roubava em casa e na rua'

Após a primeira festa de A Fazenda 2023 (Record), Sander conversou com os peões sobre o seu passado com drogas. O artista afirmou que não bebe álcool para não ter gatilhos e querer usar substâncias químicas novamente: ele já chegou a acabar com próprio dinheiro e roubar na rua para sustentar o vício.

Sander não tomava remédios controladamente. "Eu tomava a cartela inteira. Era viciado em drogas e em remédio para dormir, tomava uns 60 por dia — não de uma vez, mas tipo bala, porque dava uma brisa."

Artista se internou quatro vezes. "Busquei todo tipo de ajuda. Evangélica, acendi vela do meu tamanho para Aparecida, enterrei coisas para santos... Fiz de tudo quando se fala em religião, e tudo quanto é tratamento."

Ele só conseguiu parar quando fez parte de um grupo de 12 passos. "Frequentei reuniões todos os dias, porque usava drogas todos os dias. Era como uma terapia em grupo. Aí mudei os meus hábitos."

Se eu tomar uma cerveja, cara, já era! Eu pulo esse muro e vou atrás de droga em Itapecerica. Eu viro o diabo! Eu uso até acabar o meu dinheiro. Se acabar o dinheiro, roubo em casa. Já cheguei a roubar celular na rua. Sander

