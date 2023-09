A Fazenda 15: Madrugada de festa tem discussões entre peões e DR de casal

A primeira festa de A Fazenda 2023 (Record) rendeu algumas discussões, desabafos e até DR do único casal formado na sede até então. Veja os destaques da noite no resumo abaixo!

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Treta entre Cariúcha e Jaquelline

A Fazenda 2023: Cariúcha e Jaquelline batem boca durante festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha e Jaquelline protagonizaram um barraco no meio da festa. Tudo teve início quando a ex-BBB pediu para Nadja Pessoa não confiar nas palavras da cantora.

Cariúcha não gostou da fofoca de Jaquelline e foi atrás da rival. "O que tu tem a ver com isso? Sai daqui, sua cobra mandada. Sua falsa. Você é toda queimada lá fora. Já começou arrumando confusão e querendo jogar, porque a gente prefere eles e não vocês."

Treta entre Kally e Laranjinha (mas sem áudio)

A Fazenda 2023: Kally 'peita' Darlan Laranjinha em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Kally e Darlan Laranjinha também tiveram uma discussão — as imagens foram exibidas no PlayPlus, serviço de streaming da Record, mas sem áudio.

No vídeo, é possível ver Kally conversando com Laranjinha enquanto o rapaz tenta se afastar. O áudio retorna apenas no fim do papo, quando o ator diz para a cantora: "Não tenho que me justificar p*rra nenhuma!".

Rachel opina sobre Jenny Miranda

A Fazenda 2023: Rachel faz leitura do jogo de Jenny Imagem: Reprodução/PlayPlus

Do outro lado da festa, Rachel Sheherazade conversou com Lucas e fez uma leitura do jogo de Jenny: segundo a jornalista, a influenciadora "está se humilhando" para ser aceita em um grupo.

Rachel afirmou que a mãe de Bia Miranda "está se humilhando" para os peões. "Todo mundo virou as costas para ela. Ninguém falava com ela. Passou o dia todo indo atrás de um e de outro... Agora se sujeita a tudo para não ser expulsa do grupo."

DR de casal? Yuri conversa com Nathália

A Fazenda 2023: Yuri e Nathália conversam sobre relação Imagem: Reprodução/PlayPlus

Yuri e Nathália tiveram a primeira DR de casal durante a festa. Na ocasião, o modelo pediu para a influenciadora para os dois manterem a relação de forma discreta — sem chamar atenção dos outros peões da sede.

Yuri chamou Nathália para conversar e disse os dois "deveriam manter as coisas como estão". A influenciadora respondeu: "Mas quem está falando as coisas para os outros [peões] é você. Nunca saiu nada da minha boca."

Sander fala sobre seu passado com drogas

A Fazenda 2023: Sander relembra seu passado com drogas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após o fim da festa, Sander conversou com os peões sobre o seu passado com drogas. O artista afirmou que não bebe álcool para não ter gatilhos e querer usar substâncias químicas novamente.

O peão confessou que usava drogas todos os dias. "Se eu tomar uma cerveja, cara, já era! Eu pulo esse muro e vou atrás de droga em Itapecerica. Eu viro o diabo! Eu uso até acabar o meu dinheiro. Se acabar o dinheiro, roubo em casa. Já cheguei a roubar celular na rua."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 124 votos 3,23% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 8,87% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,61% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 2,42% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 11,29% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 4,03% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,84% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,42% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,42% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,81% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 28,23% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,81% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 4,03% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,81% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,61% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 124 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural