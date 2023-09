A Fazenda 2023: Kally e Laranjinha discutem, mas PlayPlus corta áudio

Além de Cariúcha e Jaquelline, Kally e Darlan Laranjinha também tiveram uma breve discussão na primeira festa de A Fazenda 2023 (Record). As imagens foram exibidas ao vivo no PlayPlus, serviço de streaming da Record, mas sem áudio.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No vídeo, é possível ver Kally conversando com Laranjinha enquanto o rapaz tenta se afastar. O áudio retorna apenas no fim do papo, quando o ator diz para a cantora: "Não tenho que me justificar p*rra nenhuma!".

Minutos depois, Laranjinha foi ao encontro de Simioni e Cariúcha. Ele afirmou que Kally chegou o empurrando para tirar satisfação — mas não mencionou o assunto.

"Eu tentando sair e ela me empurrando. Que desesperada, cara! Não vou pedir desculpas, não. Não tenho que me justificar. Que capeta, mano!", disse o ator.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 120 votos 3,33% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 9,17% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 2,50% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,83% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 4,17% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 5,00% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,50% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 2,50% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,50% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 27,50% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 4,17% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,67% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,33% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 120 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural