A Fazenda 15: Após festa, Jaquelline passa mal e precisa da ajuda de peoas

Jaquelline exagerou na bebida alcoólica na primeira festa de A Fazenda 2023 (Record) e passou mal quando retornou à sede. Na ocasião, a peoa precisou da ajuda de outras participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quando foi tomar banho, a ex-BBB acabou caindo no box. As peoas correram para ajudá-la — mesmo as suas atuais rivais.

Chorando bastante, devido ao álcool, Jaquelline foi consolada por Jenny, Kally, Nathália, Nadja e Lily. A peoa chegou a pedir para ligarem para a sua mãe ir buscá-la.

Após o ocorrido, Kally conversou com Lily e elogiou o cuidado que a jovem teve com Jaquelline — já que as duas não se dão bem na casa. "Independente de ter um atrito, eu vou me preocupar. É um ser humano, que loucura! É uma mulher que precisava de ajuda."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 121 votos 3,31% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 9,09% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,65% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,74% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 4,13% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,96% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,31% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 27,27% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 4,13% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,65% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,31% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 121 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural