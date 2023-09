Cezar Black reclama da festa de A Fazenda 15: 'Acabou cedo pra c*ralho'

A primeira festa de A Fazenda 2023 (Record) terminou por volta de 1h40 da madrugada deste sábado. Após o anúncio do fim do evento, Cézar Black se surpreendeu com a duração.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Acostumado com outro reality. Black se acostumou com as festas do BBB (Globo), que vão até as primeiras horas da manhã. Ele foi pego de surpresa quando a celebração da Fazenda terminou antes das 2h da madrugada.

Black: "Acabou cedo para c*ralho! Que isso..."

Márcia Fu: "Ah, tá ótimo, gente! Pelo amor de Deus, já deu para se divertir pra caramba."

Por que as festa de A Fazenda acabam cedo? O principal motivo para o horário diferenciado dos eventos do reality é o trato dos animais. A produção precisa que os peões durmam — ou pelo menos descansem — antes das suas tarefas no dia seguinte.

Apesar do tempo de festa, as bebidas alcóolicas são liberadas para os peões. A quantidade, no entanto, é limitada: os participantes precisam administrar o que lhes é oferecido.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Você gostou do resultado do Paiol? Resultado parcial Total de 56 votos Amei, não podia ser melhor 25,00% Gostei parcialmente 32,14% Achei péssimo 42,86% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 56 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural