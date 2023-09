Sthefany Brito comemora alta do irmão Kayky Brito de UTI: 'Deus, obrigada'

Kayky Brito recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) hoje e a irmã, Sthefany Brito, celebrou a notícia em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, ela compartilhou o comunicado do Hospital Copa D'Or. "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", diz o boletim.

"Deus, Obrigada! Obrigada! Obrigada", escreveu ela com a notícia.