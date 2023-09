Simioni idealiza roça em A Fazenda: 'Colocar alguém que derrube a Rachel'

Na varanda, Kamila Simioni estava pensando na roça ideal para Rachel Sheherazade deixar A Fazenda 15 (Record).

A famosa dividiu sua opinião com Jenny Miranda e Tonzão Chagas, que não a questionaram.

Simioni: "Se a gente coloca Rachel, Lucas e Jaque, que era o que estava sendo pensado, ou André, a Rachel volta."

Simioni: "A gente tem que colocar alguém que derrube a Rachel."

Simioni: "Então, nesse momento, se saírem dois, porque parece que essa primeira roça são duas pessoas... colocaria a Nadja, a Rachel e o Lucas."

Simioni: "Porque a Nadja é forte para voltar e derrubar os dois lá fora."

🚨Simioni nunca viu reality né? Quer botar Nadja, Rachel e Lucas juntos na roça! Mds gente… esse povo vai criar os favoritos pro público aqui de fora em menos de uma semana… #AFazenda pic.twitter.com/M4Kjkpxaei -- Dieguinho (@diegoschueng) September 22, 2023

Ontem, no entanto, Jenny refletiu com Radamés que colocar a jornalista na roça seria como dar um tiro no pé: "Eu acho que, se eles votarem na Rachel, eles vão se ferrar, ela vai voltar".

Prevendo berlinda? Pouco tempo depois, na cozinha, Sheherazade conversou com Darlan Cunha e destacou a falsidade na casa. "Quanta gente falsa para caramba tem aqui", indicou.