Fazenda 15: Madrugada tem treta entre Cariúcha e Lucas e rixa com nova peoa

A madrugada de hoje em A Fazenda 2023 (Record) rendeu muito mais do que conversas entre os peões: teve desentendimento — com direito a muitos gritos — entre Lucas e Cariúcha e até confissão de Márcia Fu sobre uma nova peoa da sede. Veja os destaques da noite no resumo abaixo.

Burguesinha?

A Fazenda 2023: Jaquelline reclama de Darlan Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline reclamou para Cezar Black de ter sido chamada de "burguesa" por Darlan Laranjinha.

"Ele disse que eu, Kally e Lucas somos burgueses. E eu respondi: 'Eu não brigo com ninguém, não faço brincadeira, sempre elogio as pessoas e coloco elas para cima. Estou aberta a tudo e aguentando as coisas caladas'. Isso é muito baixo", afirmou a ex-BBB.

Treta entre Lucas e Cariúcha

A Fazenda 2023: Lucas e Cariúcha protagonizam bate-boca de madrugada Imagem: Reprodução/PlayPlus

E não é que a referência à "burguesinha" rendeu? Lucas conversou com Laranjinha e pediu para ele não brincar com quem não tem proximidade. Cariúcha, que estava presente na ocasião, falou que a treta "já tinha passado e que ele estava apenas alimentando a situação".

A cantora se irritou e afirmou que "o B.O não era de Lucas": "Tá se metendo por que? Você é chato para c*ralho! Seu leva e traz do c*ralho. Acha que eu tenho medo de macho?".

Sheherazade acusa Tonzão

A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade chama Tonzão de sexista Imagem: Reprodução/PlayPlus

E em meio à confusão de Lucas e Cariúcha, Rachel Sheherazade acusou Tonzão de ter falas sexistas. Na ocasião, o cantor deu a entender que as mulheres são mais fofoqueiras do que os homens.

"Quando você diz que a mulher é mais fofoqueira e o homem manda papo reto, isso é sexismo. Eu não aguento ouvir isso e ficar calada", disse a jornalista.

Jogo combinado é injusto?

A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade comenta sobre o 'grupo dos crias' Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois do desentendimento, Rachel conversou com Tonzão e disse achar injusto uma parte da casa se juntar para jogar em grupo logo no começo do reality show.

A jornalista afirmou que "o jogo do grupo dos crias é injusto com a minoria": "É um tubarão grande e um bando de peixinho solitário. É a luta da maioria contra a maioria: a minoria impotente e a maioria superpotente".

Márcia Fu faz confissão sobre Nadja

A Fazenda 2023: Márcia Fu reclama de Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Já na área externa da casa, durante uma conversa com Radamés, Márcia Fu afirmou que "não suporta" Nadja Pessoa — que chegou à sede do reality show ontem à noite após o anúncio dos vencedores do Paiol.

A ex-atleta se lembrou de uma fala da influenciadora durante uma dinâmica do Paiol que foi transmitida para a sede. "Aquela menina que chegou agora, eu não suporto ela, porque já mandou uma para mim na TV que eu não gostei", ressaltou.

Afinal, treinou ou não?

A Fazenda 2023: Radamés sugere que Lucas teve coaching Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Alicia e Laranjinha, Radamés sugeriu que Lucas passou por um coaching (treinamento) antes de entrar no reality show.

O atleta afirmou que as ações do ex-marido de Jojo Todynho são encenadas: "Ele é um cara extremamente conhecedor do programa. Estudou isso aqui".

