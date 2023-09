Resultado do Paiol de A Fazenda é 'péssimo', aponta público do UOL

O resultado do Paiol de A Fazenda 15 (Record) foi revelado ontem (21) e o público do UOL não concordou. Em enquete, maioria apontou que a escolha foi "péssima".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Conforme parcial da enquete do UOL, por volta das 9h, 61,11% do público votou que achou péssimo o resultado do Paiol, enquanto 22,22% salientou que gostou parcialmente.

Por outro lado, 16,67% do público do UOL destacou que "amou" e que o resultado "não poderia ser melhor".

Alicia X, Cezar Black, Nadja Pessoa e Shayan foram os escolhidos do Paiol para se juntar ao elenco de A Fazenda 15. Em votação, o público do UOL concordou com a entrada da irmã de MC Daniel e do ex-BBB.