Rafa Brites faz apelo por 'motéis para família brasileira': 'Se encontrar'

Ela também deu um conselho aos seguidores.



"Motel não é local para as pessoas se esconderem, pelo contrário, é para se encontrarem. Já fui em todos os tipos de motéis. Hoje, gosto de motéis que oferecem boa gastronomia, estrutura e estacionamento. Eu não gosto de quarto de motel com janela que não abre porque fica com cheiro de cigarro. Frequento motéis no mundo todo, inclusive, estive em um no Japão", contou.

Rafa também sugeriu dicas para que as redes invistam em bons pratos.

"Precisam criar conceitos em apps. Se optarem por locais privativos, ok, mas podem inovar em um conceito em que os casais circulem nas áreas comuns, nos elevadores e etc. O motel é um local para criar memórias e viver momentos de diversão", concluiu.