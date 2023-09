André, Sheherazade, Cariúcha: quem está solteiro em A Fazenda 15?

O amor está no ar? Veja quem são os participantes que estão solteiros e podem viver um romance em A Fazenda 15 (Record).

Quem está solteiro em A Fazenda 15?

André Gonçalves. Recém-separado de Danielle Winits, o ator está "solto na pista", disse que estava disponível e até levou um fora ao vivo.

Cariúcha. A famosa está aberta para o amor e até brincou que Lucas Souza ficaria com ela se eles não fossem quem são no jogo.

Jaquelline. Solteira, a ex-BBB 18 salientou: "Eu não vim aqui atrás de homem".

Kamila Simioni. Com o fim de seu casamento em 2022, Simioni está solteira. No entanto, já destacou que foi à Fazenda 15 a trabalho, e não para procurar um novo amor.

Lily Nobre. Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom também está desimpedida e pontuou que gostaria de viver como solteira após terminar seu último namoro.

Lucas Souza. O militar é ex-marido de Jojo Todynho e, desde o término do casamento, não engatou em outro relacionamento.

Márcia Fu. Apesar de estar solteira, a ex-medalhista olímpica já reforçou que não procura viver um romance no reality.

Nathalia Valente. Na estreia, a influencer protagonizou o primeiro beijo da edição com Yuri Meirelles e até incomodou o ex-namorado ao se relacionar tão cedo com alguém do programa.

Rachel Sheherazade. A jornalista já foi casada e teve dois filhos. Mas, atualmente, está solteira.

Yuri Meirelles. O modelo famoso por participar de um videoclipe de Anitta também está disponível e trocou carícias com Nathalia Valente em A Fazenda 15.