Irmã de MC Daniel e artista: o que se sabe sobre Alicia X de A Fazenda?

Alicia X, 23, foi uma das escolhidas para entrar no elenco de A Fazenda 15 (Record). Saiba mais detalhes sobre a nova peoa do reality rural.

MC Daniel

A nova peoa do programa é irmã de MC Daniel, cantor e ex-namorado de Mel Maia.

Mais conhecida como Alicia X, Alicia Marchi foi selecionada para integrar o Paiol e disputar uma vaga em A Fazenda 15 — o que conquistou ontem, após votação do público.

O músico tem levantado torcida e votos para a irmã seguir no reality.

Carreira artística

A famosa faz sucesso no Kwai, acumulando mais de 2 bilhões de visualizações.

Na rede social, faz "novelas no formato vertical" e encena situações cotidianas.

Alicia X também começou a se destacar na música após cantar em um show do irmão. Enquanto estava no Paiol, chamou a atenção com sua voz ao cantar "Chico", de Luísa Sonza.

Namoro 'secreto'

Recentemente, o namorado de Alicia X, Caue Fantin, se pronunciou sobre o relacionamento.

O influenciador e ator comentou que preferia manter o namoro longe dos holofotes: "Sempre prefiro mostrar mais meu trabalho, mais nossas séries, do que mostrar a vida pessoal. A internet pode ser muito cruel, por isso sempre preferi deixar nosso relacionamento à parte desse mundo".

Mas se declarou para a famosa quando entrou para o Paiol de A Fazenda 15: "Nosso relacionamento é a coisa mais importante da minha vida. Se eu perder tudo hoje, mas eu ainda tiver ela, eu sei que eu ainda consigo conquistar tudo de novo. Agora, se eu perder ela, eu fico sem nada".