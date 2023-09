Público UOL concorda com escolhas de Alicia e Black para entrar na Fazenda

Cezar Black, Nadja Pessoa, Shayan e Alicia X foram os escolhidos do Paiol, por votação popular, para integrar o elenco principal de A Fazenda 2023 (Record). O resultado foi parcialmente o esperado pelo público do UOL, via enquete.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na enquete UOL, Alicia (21,80%) e Whendy Tavares (21,80%) foram as mulheres mais votadas, enquanto Erick Ricarte (18,67%) e Cezar Black (9,71%) foram os homens mais votados. Conforme informado pela emissora, as duas mulheres e os dois homens mais votados venceriam a batalha.

As porcentagem oficiais Record foram as seguintes:

Mulheres:

Nadja Pessoa: 34,26%

Alicia X: 27,01%

Whendy: 17,42%

Sol do Deboche: 12,32%

Lumena: 8,99%

Homens

Shayan: 39,27%

Cezar Black: 22,88%

Igor Freitas: 18,02%

Erick Ricarte: 14,40%

JP Venancios: 5,43%

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Você gostou do resultado do Paiol? Resultado parcial Total de 6 votos Amei, não podia ser melhor Gostei parcialmente 16,67% Achei péssimo 83,33% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural