Alicia, Cariúcha, Black e Shayan vencem prova e estão imunes em A Fazenda

Além do Fazendeiro Yuri, quatro peões estão imunes à primeira formação de roça de A Fazenda 2023 (Record). São eles: Alicia, Cariúcha, Cezar Black e Shayan.

Os quatro venceram uma prova de imunidade realizada no programa ao vivo de quinta-feira, logo após a divulgação do resultado do Paiol.

Além da imunidade, cada um garantiu R$ 10 mil.

Como foi a prova?

Primeiro, os vencedores do Paiol Cezar, Nadja, Shayan e Alicia vetaram três peões cada. Veja quem vetou quem:

Cezar Black vetou Radamés, André e Nathália;

Nadja vetou Henrique, Lucas e Sander;

Shay vetou WL, Tonzão e Márcia Fu;

Alivia vetou Simioni, Darlan e Jaquelline.

Em seguida, o Fazendeiro Yuri vetou Rachel Sheherazade da prova. Dessa forma, participaram da dinâmica Cariúcha, Kally, Jenny e Lily.

Prova. A dinâmica foi um desafio de reflexos rápidos realizada em quatro duelos entre um vencedor do Paiol e uma peoa da sede.

Regras. Cada duelista ficou de um lado da bancada observando uma sequência de animais no telão. No último bicho, eles escutavam um som e deveriam pegar o totem do animal correspondente na bancada antes do adversário. Quem vencesse duas rodadas primeiro, levava o duelo.

Confira os duelos e quem ganhou cada um deles:

Cezar Black (2) x Kally (0)

Nadja (0) x Cariúcha (2)

Shayan (2) x Lily (1)

Alicia (2) x Jenny (1)

