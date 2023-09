'Não vou mais me dirigir a eles', diz Rachel após dinâmica em A Fazenda

Após a gravação com os peões de A Fazenda 2023 (Record) para o Hora do Faro do próximo domingo (24), Rachel e André conversaram e criticaram a postura de outros participantes.

André: "Eu não tô levando pro pessoal. Eu só corto relação"

Rachel: "Eu também. Não vou mais me dirigir a essas pessoas. Não quero tá junto".

André: "Eles esquecem que o público tá vendo. E isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu também posso não chegar, mas".

Jaquelline se juntou aos dois e parabenizou André por sua postura na dinâmica. "Você foi p*ca. É isso. Argumentar sem xingar".

Rachel: "Não vou passar por cima do meu caráter por R$ 1.5 milhão. Não vou ser outra pessoa. Como a menina chegou ali e dizia que eu só dormia 24 horas. Isso é maldade".

🤠 "Eu não vou passar por cima do meu caráter", dispara @rachelsherazade, para @euandreator



