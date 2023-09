A Fazenda: Marido de Jenny Miranda diz que 'pacto de fidelidade' foi feito

Fábio Gontijo, marido de Jenny Miranda, peoa de A Fazenda 2023 (Record), contou que o casal fez um 'pacto de fidelidade' antes do reality show,

"Nosso casamento é 100% monogâmico e traições jamais serão toleradas, somos traumatizados. Nós dois somos muito ciumentos e possessivos, apesar de nenhum dos dois ter dado algum motivo real para sentir ciúmes. Eu disse à ela que estaria de olho nela o dia inteiro, do momento que ela acordasse até o momento que dormisse. Em contrapartida, ela disse que colocaria um detetive para me vigiar, além de câmeras escondidas na nossa casa. Mas acredito que tudo não passou de uma brincadeira. Pelo menos eu acho, né?", brincou.

Os dois chegaram a fazer tatuagens com os nomes um do outro antes do programa começar e Jenny entrou na casa com um cordão com a letra F.

Ele também comentou a briga de Jenny com Rachel. "Acredito que a briga foi incentivada por pessoas que fizeram intrigas maldosas para a Jenny, justamente para vê-la brigar e se dar mal no jogo. Como a minha esposa é bastante explosiva, ela acabou brigando com a Sheherazade".

Ele também considera que Jenny será uma das protagonistas do programa. "Fala tudo que pensa, age com o coração e não tolera falsidade, nem hipocrisia", destacou. Será que ela é uma forte candidata ao prêmio?

