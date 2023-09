Morre Maria Carmem Barbosa, uma das autoras de 'Sai de Baixo', aos 76 anos

A autora também foi responsável por alguns especiais musicais da emissora, como "Raça Humana", com Gilberto Gil, "Blitz contra o Gênio do Mal", com o grupo Blitz, além de participar da criação da série "Chico & Caetano".

Maria Carmem começou a trabalhar na Globo nos anos 70, atuando como produtora em obras como "Chico City", "Azambuja & Cia", "Caso Especial", "Mulher 80", "Amizade Colorida" e "Lampião e Maria Bonita".

Seu último trabalho a ser exibido foi a série "Os Ausentes", lançada em 2021 pela HBO Max.

Falabella lamentou a morte da amiga em seu perfil nas redes sociais. "Foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física", lamentou.