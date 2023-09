Manoel Soares: 'Pela lógica, o negro teria que ganhar três vezes mais'

Manoel Soares, 44, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, apresentado por Rogério Vilela no YouTube:

Ex-apresentador do Encontro explicou por que considera ser preciso ter equiparação salarial mais justa entre profissionais negros e brancos. "O salário que você ganha [sendo negro] não é só seu. Se trabalho na Globo, ganho cachê de R$ 20 mil no comercial que fiz, mas tem uma tia minha cujo filho, meu primo, está preso, eu tenho que ajudar. E meu primo está preso por quê? Porque o cenário social condicionou essa situação. Se aquele negão ganha o mesmo salário que você, com todas as fragilidades estruturais nas quais o povo preto foi colocado, esse salário na vida dele vale 60% a menos. Então, pela lógica, ele tinha que ganhar três vezes o que você ganha."

Manoel diz acreditar que muitos brancos, ainda que em tese apoiadores da luta antirracista, poderiam se sentir prejudicados por tal premissa. "Essa lógica de equiparação é uma lógica que dói, porque tem uma galera [branca] que quer meter o papo de aliado, mas ninguém quer dividir o privilégio. E dividir o privilégio é dividir o dinheiro!"