Luan Santana sobre ETs: 'Tinha um atrás da minha caminhonete'

Luan Santana, 32, em entrevista ao PodDelas, podcast apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta no YouTube:

O cantor relatou a ocasião em que pensou estar a ponto de ter contato com um extraterrestre. "A gente estava na chácara, falando de ET, [estava] tudo escuro. De repente, minha irmã saiu da roda, nós continuamos conversando... Aí ela vem, desesperada: 'Pelo amor de Deus, tem um bicho de antena atrás da caminhonete!' Juro por Deus, derramou um gelo em mim... Pensei: 'Vou ver um ET agora, atrás da caminhonete!'"

Ele se decepcionou, porém, ao ver que o suposto ser de outro planeta era na verdade um animal bem mais simples. "Saí correndo e, quando cheguei, atrás da caminhonete [tinha] uma lesma, com anteninhas... [risos] Ela não estava ouvindo o que estávamos falando. Foi pura coincidência! No caminho que fiz até lá, pensei: 'vou entrar para a história, [porque] vou ser o primeiro cara que viu um ET e conversou com ele'. Queria tirar foto e tudo... E o ET era uma lesma!"