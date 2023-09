Justiça nega prisão preventiva de motorista pela morte de personal de Gracy

A 2ª Vara Criminal do Rio recebeu hoje a denúncia contra Marcus Vinicius Cardoso Fazenda, acusado pelo homicídio de Hitallo Muller Azevedo, personal trainer de Gracyanne Barbosa. A juíza, no entanto, negou o pedido de prisão preventiva feita pelo Ministério Público, preferindo aplicar medidas cautelares, como a suspensão do direito de dirigir e de consumir bebidas alcoólicas em público.

O que aconteceu?

Marcus Vinicius atingiu frontalmente a motocicleta do personal trainer de Grazyanne ao trafegar em velocidade superior à permitida, na contramão e supostamente alcoolizado, segundo as investigações. Além de atingir Hitallo, o motorista colidiu com outros carros, gerando lesões a outro condutor.