Família de Jeff Machado quer indenização por danos materiais e morais

Após a morte de Jeff, Bruno gastou R$ 6.846,54 nos cartões do ator, com saques e compras no cartão de crédito.

Também depois do crime, diversos objetos sumiram da casa de Jeff. Entre eles, estão dois baús de madeira entalhada avaliados em R$ 14 mil, sendo um deles o baú em que o corpo de Jeff foi enterrado. Somados, os valores dos pertences ausentes somam R$ 36.337,10.

Além disso, a família pede que o juiz estipule também uma indenização por danos morais. "Sobre o quantum devido à vítima, é pacífico que esta reparação de danos compreende os danos materiais e também os danos morais sofridos, cujas circunstâncias fáticas devem ser ponderadas pelo juízo no momento da fixação da Sentença", diz a petição do advogado da família.

Maus-tratos aos cachorros

A família também divulgou os laudos médicos dos cachorros de Jeff Machado. Nos documentos, o veterinário aponta indícios de maus-tratos: escoriações, nós nos pelos, fome, desidratação. Um dos cães apresentava miiase, uma infestação de larvas de mosca na pele.

Em julho, um homem foi indiciado pelos maus-tratos. É o pai de santo Jorge Augusto Pereira, com quem Bruno Rodrigues deixou os oito cães do ator após o assassinato.