Influenciadora desabafa sobre Paralisia de Bell: 'Saudade do meu sorriso'

A modelo e influenciadora Dainara Pariz, 23, desabafa sobre Paralisia de Bell.

Ela lida com a doença desde os sete anos e contou que afetou sua vida de maneiras bem profundas. "Me senti mal, triste e cheia de medo. A primeira vez que tive contato com a Paralisia de Bell foi aos sete anos, quando aconteceu comigo na escola. Apesar de ter durado pouco, minha mãe logo me tirou de lá e, hoje, vejo que talvez tenha sido para me proteger de comentários cruéis. Aos 12, quando aconteceu de novo, eu já me sentia envergonhada e também frequentei a escola muito pouco, já que fui hospitalizada com meningite.

Dainara disse que os dois episódios deixaram sequelas. "Lembro que as duas situações, em conjunto, deixaram sequela no meu olho e, quando entro em contato com muita luz, sinto muita sensibilidade, fazendo com que um deles se feche automaticamente. A galera do meu canal até questionou o motivo disso, já que um ficava mais fechado do que o outro. Lembro que, na época, eu ficava muito triste com isso".