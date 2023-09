Em Búzios, Cláudia Ohana posa de biquíni e revela boa forma aos 60 anos

Cláudia Ohana, 60, mostrou nas redes sociais que está com a forma física em dia. Ela compartilhou com seus seguidores registros de uma viagem a Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde está passando férias.

"Bom dia no paraíso", escreveu a atriz, em espanhol, na legenda da publicação no Instagram. Nas fotos, ela aparece dentro do quarto de hotel em que está hospedada, trajando um biquíni cor de rosa e um short jeans bem curto, que valoriza suas curvas.

Nos comentários do post, não faltaram elogios à beleza de Cláudia. "Gatona", derreteu-se uma seguidora. "Que foto de bom gosto!", parabenizou outra. "Saudades, Cláudia. De você e de Búzios", comentou uma terceira.