'Elas por Elas': quem é quem na nova novela das 6 da Globo?

Tony (Richard Abelha) - Filho de Wagner e enteado de Renée, a quem ama como mãe. É um rapaz bom, mas que após o abandono do pai começa a ter atitudes questionáveis. Vai se interessar por Ísis (Rayssa Bratillieri).

Vic (Bia Santana) - Filha mais nova de Wagner. Assim como o irmão, tem muito amor pela madrasta, Renée.

Marcia (Mary Sheila) - Ex-mulher de Wagner, mãe de Tony e Vic. Vai tentar se reaproximar dos filhos.

Érica (Monique Alfradique) - Personal trainer, é irmã de Renée e casada com Edu (Luís Navarro). Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário (Lázaro Ramos).

Edu (Luís Navarro) - Assim como a esposa, Érica, é personal trainer. Melhor amigo de Mário (Lázaro Ramos), é um conquistador compulsivo e conta com a sua ajuda do para esconder de Érica suas traições. Não se dá bem com a cunhada, Renée.

NÚCLEO DE NATÁLIA