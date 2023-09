Barney: Como assombrações, Shay e Nadja voltam para assombrar A Fazenda

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (22). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Eles foram eliminados em suas respectivas temporadas. Injustamente? É possível. Mas não se corrige um erro cometendo outro erro.

A presença de Nadja e Shayan no Paiol já era frustrante por si só. Mas tudo ficou ainda mais triste quando o público mostrou que a Record acertou na estratégia de movimentar duas bases de fãs engajadas: o público decidiu levá-los para a sede.

Como assombrações, eles voltam para assombrar o bom andamento da atual temporada. Enquanto o elenco principal já está em 2024, criando intrigas e picuinhas totalmente inéditas, Shayan vem nos lembrar da traumática experiência do ano passado e Nadja promete repetir todo o seu cansado modus operandi.

Cézar Black foi o outro homem que conquistou uma vaguinha. Diferentemente do Arcrebiano em 2021, ele saiu na reta final do BBB e parecia ter uma boa chance de aproveitar a repercussão do reality aqui fora. Decidiu arriscar. Vamos ver se vai conseguir se soltar em Itapecerica da Serra mais do que foi capaz em Curicica.

A surpresa da noite foi a vitória de Alicia X, a Fernanda Montenegro do Kwai, patrocinador de A Fazenda. Suas novelinhas fazem muito sucesso na plataforma de vídeos curtos e ela também é irmã do MC Daniel. Estava gostando bastante dela no Paiol, e é um alívio ver pelo menos uma novidade nesse elenco de participantes reincidentes.

Para a baixa votação que Lumena angariou em sua participação no Paiol. Era a integrante feminina que eu estava mais curioso para ver na sede! Sua passagem pelo BBB foi difícil e ela até hoje tenta lidar com a repercussão de tudo aquilo -e contar uma nova história. Era uma das melhores possibilidades desta A Fazenda, pena que o público não entendeu a proposta.

Para a inusitada prova que garantiu imunidades para Cariúcha, Cézar, Shay e Alicia. Ao ouvir o som do animal, precisavam tirar um objeto específico de seu lugar de apoio -como no filme A Espada Era a Lei. Mas depois Galisteu explicou que só precisava encostar no objeto, mas ainda assim o ideal seria tirá-lo de lá. Mas não precisava. Ficou meio esquisito.

