Cariúcha acorda Henrique Martins com beijo em A Fazenda e peoa reage: 'VT'

Na sede de A Fazenda 2023 (Record), Henrique dormia no sofá após trabalhar toda a manhã no trato dos animais, quando foi acordado por Cariúcha com um beijo.

A cantora se dirigiu até o sofá onde ele estava e lhe deu um beijão no rosto.

Márcia Fu, que assistiu tudo, brincou com a situação. "Nossa que delicia, gente olha isso, é um vt, isso é um vt. Ai que delicia, é hoje, é hoje".

O modelo acordou e Cariúcha falou com ele. "Bom dia, príncipe".

Henrique se arrumou no sofá e olhou para a cantora rindo, mas sem dizer nada.

Nas redes, a atitude da cantora gerou críticas. "Percebe-se que ele está incomodado. Espero que ele corte ela também", escreveu um.

"Tá muito desconfortável", disse outro.

"Que coisa mais sem noção", comentou mais um.

