Briga com ex de Jojo e Cariúcha em A Fazenda 15 levanta suspeita de armação

Lucas Souza, 23, tirou satisfações com Cariúcha, 32, por esta tê-lo chamado de "leva e traz" durante uma discussão. Nas redes sociais, vários telespectadores de A Fazenda 15 (Record) estão cogitando a hipótese de a desavença entre eles ter sido encenada.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a teoria dos internautas tem bastante sentido. "Essa briga entre Lucas e Cariúcha está sendo levantada pela internet como armação, porque os dois fazem parte do mesmo time de assessoria. E é engraçado que o Lucas só briga com a Cariúcha, não brigou com mais ninguém até o momento."

Leão Lobo concorda com Dieguinho e defende que esse não é o único barraco com cara de encenação em A Fazenda. "Eu tenho certeza [de que é armação]. Acho que é tudo combinado, armadíssimo. Aliás, todas essas encrencas me parecem muito armadas, muito falsas."

Leão lamenta que o ex de Jojo Todynho tenha ganhado uma pecha que, em sua opinião, deveria ser de outro participante. "Engraçado que o Lucas é chamado de 'leva e traz', mas, para mim, o grande leva e traz da história é o Darlan. Ele está sempre em todas as rodinhas, está sempre fazendo aqui e levando ali... É uma coisa impressionante!"

Dieguinho concorda que o ator de "Cidade dos Homens" está adotando um jogo arriscado dentro da casa. "O Darlan está sendo o cara mais articulador, até o momento, na temporada. Tenta fechar voto, fala muito sobre o jogo, tenta permear em todos os grupos, ouvir conversas para entender para onde os rivais estão indo..."

O próprio público já começa a torcer o nariz para a estratégia de Darlan. "Ele já está puxando também um grande hate na internet. Muita gente não está gostando desse tipo de jogo que ele está fazendo. Está sendo mais articulado que o próprio fazendeiro Yuri. Acho esse jogo péssimo."