Após novo encontro com Luna, Miguel vira alvo de vilã em 'Fuzuê'

Francisco (Michel Joelsas) vai se encantar com Soraya (Heslaine Vieira). Caíto (Clayton Nascimento) terá um mau pressentimento com o show do Beco e comentará com Bartô.

Preciosa se recusará a ir ao show no Beco do Gambá. O mensageiro do hotel verá Luna entrar no quarto de Miguel e avisará Olívia.

Luna conversará com Miguel sobre sua ida à delegacia. Cláudio (Douglas Silva) vai incentivar Alícia (Fernanda Rodrigues) a ir ao show de Rejane.

Jefinho (Micael Borges) receberá um telefonema da TV Globo. Fiel (Bruno de Mello) entregará ao mensageiro um dispositivo de escuta para colocar no quarto de Miguel a mando de Preciosa após o encontro do rapaz com Luna.

Miguel e Luna pensarão em um plano contra os inimigos da Fuzuê. Por fim, Maria Navalha (Olivia Araújo) decidirá voltar para casa.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.