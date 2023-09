'Acho que não vai com a minha cara', dispara Cariúcha sobre peão

O papo de jogo não para com Cariúcha e Kamila Simioni. As peoas estavam pensando como funcionaria a primeira roça de A Fazenda 15 (Record).

No quarto, Cariúcha pontuou que acreditava que duas pessoas seriam eliminadas, por ter muita gente na casa.

Cariúcha: "Estou achando que vão de dois na roça."

Simioni: "Tomara, melhor."

Cariúcha: "Que até pra brigar com muita gente é ruim."

Em seguida, Shayan entrou no quarto, falou com Simioni e Cariúcha abaixou o tom da voz para conversar com a influenciadora.

Cariúcha: "Acho que ele não vai muito com a minha cara, não."

Cariúcha: "A gente sente, entendeu?"