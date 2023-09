A Fazenda 2023 anuncia volta de dinâmica clássica de discórdia; confira

O perfil oficial de A Fazenda 2023 (Record) no X anunciou que a temporada do reality show rural trará a volta de uma antiga dinâmica do programa: a "Ferra Peão".

Como funciona a "Ferra Peão"

A "Ferra Peão" consiste em um jogo onde os peões se atacam.

Nela, cada confinado diz o nome do peão que o desagradou em algum momento na semana.

Na sequência, o peão se dirige a um quadro que traz o nome dos peões.

Ele explica o motivo e "ferra" o nome do colega.

Em outras temporadas, a dinâmica foi motivo de treta entre os participantes.

#SpoilerDoGalinho: O clima vai esquentar em #AFazenda15 🔥 A dinâmica Ferra Peão está de volta e ninguém vai sair ileso. Preparados para as trocas de ferroadas? 💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos:… pic.twitter.com/LsJVimdE3y -- A Fazenda (@afazendarecord) September 22, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 121 votos 3,31% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 9,09% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,65% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,74% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 4,13% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,96% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,31% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,48% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 27,27% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 4,13% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,83% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,65% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,31% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 121 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural