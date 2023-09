Radamés sugere que peão recebeu treinamento antes da Fazenda 15: 'Estudou'

Em conversa com Alicia e Darlan Laranjinha em A Fazenda 2023 (Record), Radamés sugeriu que Lucas passou por um coaching (treinamento) antes de entrar no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O atleta afirmou que as ações do ex-marido de Jojo Todynho são encenadas. "Ele é um cara extremamente conhecedor do programa. Estudou isso aqui."

Alicia concordou com Radamés e disse que já tinha percebido antes. "Fiz um vídeo [no Paiol] e falei exatamente isso. A única dinâmica que eu vi ele falando, não parecia ele falando."

Radamés seguiu com a teoria de que Lucas foi treinado. "Ele veio bem preparado para algumas coisas, sabe? Até em roupas. É um cara que não deu abertura e não deixou a gente se aproximar muito."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 60 votos 1,67% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 20,00% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 5,00% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 5,00% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,33% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 5,00% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 6,67% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 25,00% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,67% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 6,67% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,67% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 60 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural