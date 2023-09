A Fazenda 15: Para Rachel, jogo combinado do 'grupo dos crias' é injusto

Na madrugada de hoje em A Fazenda 2023 (Record), durante uma conversa com Tonzão, Rachel Sheherazade afirmou achar injusto uma parte da casa se juntar para jogar em grupo logo no começo do reality show e reclamou dos aliados que se chamam de "crias".

O que é o "grupo dos crias"? Nos primeiros dias de programa, Darlan, WL, Yuri, Nathália, Lily e Tonzão se juntaram em um grupo que se autodenomina "os crias". Segundo eles, Cariúcha, Sander e Simioni são seus aliados — apesar de não fazerem oficialmente parte da turma.

No papo com Tonzão, Rachel disse que "o jogo dos crias é injusto com a minoria". "É um tubarão grande e um bando de peixinho solitário. É a luta da maioria contra a maioria: a minoria impotente e a maioria superpotente."

"É uma galera que já se conhecia de fora, que tem conexão. É tudo mais que os demais. Não consigo me encaixar no grupo das cantoras, dos crias...", insinuou a jornalista.

Tonzão disse para Rachel que o "grupo dos crias" está aberto para todos — ao que ela rebateu. "Se vocês fossem abrir, teriam que abrir para todo mundo. Mas como vocês vão abrir um grupo único desse jeito, vocês não jogariam. Vão jogar contra quem? Pela lógica, não dá."

