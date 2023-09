A Fazenda 15: Márcia Fu diz que 'não suporta' paioleira que chegou à sede

Em conversa com Radamés em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu afirmou que "não suporta" Nadja Pessoa — que chegou à sede do reality show hoje após o anúncio dos vencedores do Paiol.

No papo, a ex-atleta se lembrou de uma fala da influenciadora durante uma dinâmica do Paiol que foi transmitida para a sede. "Aquela menina que chegou agora, eu não suporto ela, porque já mandou uma para mim na TV que eu não gostei."

Márcia se referiu à atividade que os paioleiros participaram na qual deveriam escolher um peão da sede que foi uma surpresa para eles e outro que "tirariam do programa para entrar no lugar".

Na ocasião, Nadja afirmou que tiraria Márcia da sede. "Ela está recebendo muitos elogios, mas eu entraria no lugar dela e levaria o prêmio."

