Lucas e Cariúcha batem boca em A Fazenda 15: 'Leva e traz do c*ralho'

Lucas e Cariúcha protagonizaram um bate-boca na madrugada de hoje em A Fazenda 2023 (Record). Tudo começou quando o ex de Jojo Todynho defendeu Jaquelline — que foi chamada de "playboy" e "burguesa" por Darlan, o Laranjinha.

O que aconteceu? Em uma conversa, Laranjinha se referiu ao grupo de Jaquelline — segundo ele, formado por ela, Kally e Lucas — de "burgueses". A ex-BBB não gostou da brincadeira.

Após o papo, Lucas conversou com Laranjinha no quarto e pediu para ele não brincar com quem não tem proximidade. Cariúcha, que estava presente na ocasião, falou que a treta "já tinha passado e que ele estava apenas alimentando a situação".

Laranjinha também se defendeu. "Todo mundo debocha, dá risada da cara dos outros... Geral é debochado! Aí vem o meu deboche e incomoda!"

Cariúcha se irritou e afirmou que "o B.O não era de Lucas". "Tá se metendo por que? Você é chato para c*ralho! Seu leva e traz do c*ralho. Acha que eu tenho medo de macho?"

Os dois, então, começaram a gritar xingamentos um para o outro, e Lucas chamou Cariúcha de "mal-educada". Minutos depois, o ex de Jojo saiu do quarto.

