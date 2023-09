Após ser chamada de 'burguesa', Jaquelline rebate: 'Pobre como todo mundo'

Em conversa com Cezar Black em A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline reclamou de ter sido chamada de "burguesa" por Laranjinha. A ex-BBB rebateu as acusações.

Explicação de Jaquelline. "Estou vendo que ele está tentando me diminuir o tempo todo com brincadeiras desnecessárias. [...] Ele falou: 'Vamos ver com quem eles [que vieram do Paiol] vão fechar: com os crias, com os caras do esporte ou com os burgueses."

Burguesa? "Ele disse que eu, Kally e Lucas somos burgueses. E eu respondi: 'Eu não brigo com ninguém, não faço brincadeira, sempre elogio as pessoas e coloco elas para cima. Estou aberta a tudo e aguentando as coisas caladas'. Isso é muito baixo."

Ser chamada de burguesa só porque eu não quero falar de voto e me juntar ao grupo deles? Nasci do nada, sou pobre como todo mundo aqui. Jaquelline

