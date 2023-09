Com histórico de violência, Darlan diz que peão 'só levanta voz com mulher'

Após a discussão entre Lucas e Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record), Darlan reclamou que esta seria a segunda vez em que o ex-marido de Jojo Todynho levantava a voz para a peoa na sede. O ator, no entanto, tem um histórico negativo e já foi acusado de violência doméstica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Passagem na Justiça. Laranjinha foi acusado de violência doméstica por uma ex-namorada em 2013. Na época, a jovem era menor de idade e alegou ter sido agredida e mantida em cárcere privado pelo então parceiro.

Desfecho. A 15ª DP do Rio de Janeiro (Gávea) instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. No mês seguinte, porém, o advogado Marivaldo Sena contou que a jovem de 16 anos deu uma nova versão sobre o caso, encerrando o processo.

Na Fazenda, após desentendimentos com Lucas, o ator afirmou a seus aliados que o rapaz apenas levanta a voz para as mulheres da sede. "Comigo ele não faz assim. Já é a segunda vez com a Cariúcha. Tem que botar ela para falar na cara dele: 'Discute assim com homem. Levanta a voz com homem!'."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 48 votos 2,08% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 25,00% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 6,25% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 6,25% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 16,67% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 6,25% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 8,33% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 6,25% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 2,08% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 8,33% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 2,08% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 48 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural