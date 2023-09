A Fazenda 2023: Cezar Black leva perucas para sede

Cezar Black foi um dos quatro escolhidos do Paiol para integrar oficialmente o elenco de A Fazenda 2023 (Record). Em sua primeira noite na sede, o ex-BBB já mostrou aos peões que levou suas perucas para a estadia no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Paixão por perucas. Black foi impedido de entrar no BBB 23 (Globo) com suas perucas.

No programa, o enfermeiro e Tina se desentenderam após ele pedir uma lace emprestada para a sister e receber um "não".

Quando foi Líder, o ex-BBB ganhou uma festa temática de perucas.

Já em A Fazenda 15, Black promete usar as perucas em ocasiões especiais. Na pré-estreia do reality, durante a sabatina com jornalistas, o peão brincou sobre as laces.

"Quero muito chegar na final, ser o melhor Fazendeiro aqui dentro. Quero cuidar dos bichos, colocar peruca no bezerro... Quero curtir muito e me divertir, mas vim para ser campeão", afirmou.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Você gostou do resultado do Paiol? Resultado parcial Total de 7 votos Amei, não podia ser melhor Gostei parcialmente 14,29% Achei péssimo 85,71% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural