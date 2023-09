Black, Nadja, Shay e Alicia vencem Paiol e estão no elenco de A Fazenda 15

A Fazenda 2023 (Record) está com seu elenco finalmente fechado! Na noite de hoje (21), Adriane Galisteu anunciou ao vivo os quatro vencedores do Paiol. A apresentadora exaltou os paioleiros e avisou que o Paiol foi um "esquenta" do confinamento.

Juntam-se ao elenco oficial os dois homens e as duas mulheres mais votados. São eles:

Cezar Black, 22,88%

Nadja Pessoa, 34,26%

Shayan, 39,27%

Alicia X, 27,01%

Os outros seis moradores do Paiol voltaram para casa e perderam a chance de fazer parte do elenco da temporada.

A Fazenda 2023: Vencedores do Paiol vão para a sede Imagem: Reprodução/PlayPlus

Confira as porcentagens:

Mulheres:

Nadja - 34,26%

Alicia - 27,01%

Whendy - 17,42%

Sol do Deboche - 12,32%

Lumena - 8,99%

Homens:

Shayan - 39,27%

Cezar Black - 22,88%

Igor Freitas - 18,02%

Erick Ricarte - 14,40%

JP Venancios - 5,43¨%

Agora, os quatro vencedores vão descer para a sede com o direito a disputar uma prova que dará imunidade para quatro peões.

