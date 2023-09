'Terra e Paixão': Agatha é desmascarada e mata chantagista a sangue-frio

Grande vilã de "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) fará a sua primeira vítima após retornar à Nova Primavera. A golpista será desmascarada por um capanga de Antônio (Tony Ramos), começará a ser chantageada e o matará a sangue-frio.

Nos próximos capítulos do folhetim, Ruan (Tairone Vale) vai se aproximar de Agatha no bar de Nice (Alexandra Richter) e revelará ser irmão de Zulmira, uma antiga colega de cela da mãe de Caio (Cauã Reymond) enquanto estava presa no Rio de Janeiro.

Ele dirá que a moça lhe contou tudo sobre o plano da golpista para roubar a fortuna da família La Selva. Com o intuito de arrancar dinheiro da vilã, Ruan irá provocá-la.