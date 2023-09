Ex-policial do OnlyFans já fez sexo com 20 em swing e disputou Miss Bumbum

Tati já disse que sua primeira festa de swing foi "pancadão". Ela diz que, na ocasião, ela fez sexo com todos os convidados, cerca de 20 pessoas.

Até hoje é a profissão que mais me deu dinheiro e me fez sentir livre. Na adolescência, era feinha, tímida e nerd, hoje sou sex symbol. Tenho autoestima e me sinto um ser humano melhor. Tati Weg

A ex-policial começou com vídeos sensuais, e depois passou a produzir conteúdo mais explícito. "O que começou com uma foto de peitinho, hoje é sexo com homens e mulheres em orgia. Recentemente, gravei uma cena com três casas em uma academia e todo mundo transou com todo mundo (risos)", contou, em entrevista a Splash.

Tatiane diz que já teve sua vagina criticada nas redes sociais. "Muita gente fala que a minha pepeca é horrorosa. Eu considero exótica. Eu tenho dois piercings, e os pequenos lábios são um pouco maiores. No senso popular, predomina que a pepeca bonita é a mais fechadinha, com lábios pequenos. Mas existem muitos formatos, é individual de cada mulher", afirmou.

Ela participou do concurso Miss Bumbum deste ano, mas não venceu. A campeã foi Larissa Sumpani. "Não tenho condições de ostentar esse título. Conheço tantas meninas com bundas mais bonitas. Não é um problema de autoestima. Meu bumbum é pequeno, redondo, bonitinho, durinho, empinadinho. Mas é um 'bumbunzinho'", afirmou Tati antes da competição.