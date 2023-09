Simioni detona peão em A Fazenda 2023: 'Está em cima do muro'

Em uma conversa com Cariúcha na sede de A Fazenda 2023 (Record), Kamila Simioni criticou Yuri. Ela considera que o Fazendeiro da semana está muito "em cima do muro".

Simioni: "Ele não falou que ia botar só o povo de lá? [Nas tarefas]. Hoje ele botou os amigos e salvou o povo lá. Ele não falou que ia botar o André? Tá em cima do muro", desabafou.

Cariúcha comentou que o modelo deve estar se defendendo.

Odeio gente que fica em cima do muro. Independente do jogo, tem que confiar, uai. Principalmente se se uniu a alguém. Aí já começo a ficar com o pé atrás. Kamila Simioni

A influenciadora completou. "É a jogada dele? É. Mas quer ficar em cima do muro. Ou você está comigo ou não. Então fala que não vai fazer isso e vai jogar do jeito que quer. Não paga de louco".

"O que ele está pensando? Não vou me posicionar tão nitidamente, porque amanhã pode ser um deles o fazendeiro e vou tomar no c*", disse ainda.

