Shayan e Nadja tretam no Paiol de A Fazenda 2023: 'Tá lacrando'

No último dia de confinamento do Paiol em A Fazenda 2023 (Record), os ânimos estão à flor da pele. No meio da tarde, Shayan e Nadja tiveram um desentendimento.

Nadja acusou o peão de mentir sobre ela: "Fala a verdade! Mentindo sobre mim, que eu não tô interagindo com ninguém. Do jeito que ele quis queimar ela, mentindo sobre ela, sobre uma situação que ele criou na cabeça dele, fez comigo também. Beleza".

O iraniano a rebateu: "Tá lacrando! Tá bom. Parabéns! Quem tá mentindo é você! Tá lacrando".

Nadja retrucou. "Ainda bem que o público assiste em casa. Porque está ao vivo no PlayPlus."

Shay apontou que ela não "aceita opiniões".

